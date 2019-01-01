صحيفة تكشف سبب تعثر الصفقة التبادلية الكبرى بين اليونايتد وباريس

الاختيار غير مناسب للشياطين الحمر

ترددت أنباء في بعض الصحف البريطانية، عن تلقي إدارة مانشستر يونايتد عرضًا، لإبرام صفقة تبادلية كبرى مع باريس سان جيرمان.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اندبندنت"، فإن المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودوارد، لم يوافق على طلب العملاق الباريسي، بتمرير صفقة تبادلية، بموجبها يذهب نيمار إلى "أولد ترافورد"، مقابل انتقال بول بوجبا إلى "حديقة الأمراء" هذا الصيف.

وتحوم الشكوك حول مستقبل النجم البرازيلي، منذ انقلاب رئيس النادي الباريسي عليه، لتزايد مشاكله خارج المستطيل الأخضر، والأمر ينطبق كذلك على بطل العالم، هو الآخر اعترف برغبته في مغادرة مسرح الأحلام الموسم المُقبل، لحاجته لخوض تحد جديد.

وعلى الرغم من اقتران مستقبل لاعب برشلونة السابق بعملاق البريميرليج، إلا أن التقرير البريطاني، نسف صحة هذه الأنباء، بالحصول على معلومة تُفيد، بأن إد وودوارد، رفض الاستماع لعرض ناصر الخليفي، أولاً لعدم وجود نيمار ضمن قائمة الأسماء المطلوبة في مشروع أوليه جونار سولشاير.

⭕️نهاية اللقاء

تعادل مخيب للأمال على ملعب السويس 🏟️🇹🇳

تقدم المنتخب التونسي بهدف من ركلة جزاء ليوسف المساكني في الدقيقة 34 وتعادل دجالما لأنجولا في الدقيقة 73 ⚽️#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/IcE1OMk49P — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 24, 2019

ثانيًا وهو الأهم، لراتبه الضخم، الذي لن يقل بأي حال من الأحوال عن 900.000 جنيه إسترليني في الأسبوع، هذا في الوقت الذي تعمل فيه الإدارة على تخفيف فاتورة الأجور الباهظة، بعد ارتفاع سقف طموح اللاعبين للمساواة مع أليكسيس سانشيز، الذي يتقاضى أسبوعيا نحو نصف مليون بعملة المملكة المتحدة.

تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي لا تتوقف فيه الصحف الإسبانية عن ربط مستقبل صاحب الـ27 عامًا بعملاقي الليجا ريال مدريد وبرشلونة.