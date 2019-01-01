صحيفة | النصر يُجدد عقد حمدالله ويمنحه راتبًا مذهلًا

النادي منحه راتبًا كبيرًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة الجزيرة السعودية عبر مصادرها الخاصة أن النصر نجح في التوصل لاتفاق مع مهاجمه عبد الرزاق حمدالله على تجديد العقد المبرم بينهما حتى عام 2022.

وكان المهاجم المغربي قد انضم للنصر خلال الصيف الماضي بعد فسخ عقده مع الريان القطري بدفعه لقيمة الشرط الجزائي ثم تعويضه من جانب النادي السعودي.

وتألق اللاعب بشدة ليُتوج هدافًا للدوري السعودي برصيد 34 هدفًا، وهو ما أدخله تاريخ البطولة بعدما أصبح أول لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف خلال موسم واحد.

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وأثيرت عدة أخبار من الصحافة المغربية حول نية بطل الدوري السعودي تجديد عقد اللاعب الذي سينتهي عام 2021 وزيادة راتبه السنوي بهدف تحصينه ضد إغراءات الأندية الأخرى.

وكانت صحيفة المنتخب المغربية قد زعمت أن اللاعب حصل من النصر خلال موسم 2018-2019 على ما يقرب من 7 ملايين دولار هي قيمة راتبه السنوي والمكافآت والحوافز الأخرى، وأن النادي يعمل على تجديد العقد براتب سنوي ثابت قدره 6 ملايين دولار مع إمكانية وصول القيمة الإجمالية بالمكافآت والحوافز إلى 8-9 ملايين دولار.

وحسب صحيفة الجزيرة، فقد تم التوصل بالفعل لاتفاق بتجديد العقد لموسم واحد مع زيادة راتب حمدالله من 3 ملايين يورو إلى خمسة، دون الحوافز والمكافآت الأخرى المرتبطة بالأداء والأهداف والإنجازات.