صحيفة | اعتقال أحمد أحمد في باريس

رئيس الاتحاد الأفريقي رهن الاعتقال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشفت صحيفة جون أفريكا الفرنسية في تقرير خاص لها عن اعتقال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم صباح اليوم في باريس.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة الفرنسية اعتقلت رئيس الكاف في الثامنة والنصف من صباح اليوم في فندق إقامته في العاصمة باريس، والتي يتواجد فيها لحضور اجتماعات كونجرس الفيفا.

وأضافت أن أحمد أحمد سيُدلي بأقواله في المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية على خلفية فسخ الكاف لعقده مع شركة الملابس "بوما" والتعاقد مع شركة "تيكنكال ستيل" الفرنسية وما صاحب ذلك من شبهة فساد.

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وكشفت الصحيفة أن التحقيق في تلك القضية جاء بناءً على بلاغ تقدم به عمرو فهمي السكرتير السابق للاتحاد الأفريقي ، والذي جاء فيه أن التعاقد مع تلك الشركة جاء مقابل 739 ألف يورو وبسبب علاقة قوية تجمع أحمد أحمد مع أحد قادة الشركة الفرنسية.

وكان رئيس الكاف قد رد سابقًا على تلك الادعاءات قائلًا "جميع القرارات الخاصة بهذا الأمر كانت جماعية واتخذت بشفافية".