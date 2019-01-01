صحيفة إيطالية تكشف عن موعد اعتزال بوفون

مفاجأة سارة لعشاق الحارس الأسطوري

كشفت بعض الصحف الإيطالية عن الموعد النهائي، الذي حدده أسطورة حراسة المرمى جيانلويجي بوفون، ليكتب الفصل الأخير في مسيرته الاحترافية.

ودافع صاحب الـ41 عامًا عن عرين السيدة العجوز منذ قدومه من بارما مطلع الألفية الجديدة، وحتى صيف 2018، عندما قرر الرحيل بالتراضي مع مجلس الإدارة، ليخوض بعدها تجربة قصيرة مع باريس سان جيرمان.

وفي سيناريو غير متوقع، عاد بوفون مرة أخرى إلى بيته الكبير في تورينو الصيف الماضي، وتم تفسير ذلك على أن عودته بمثابة "التكريم" له قبل أن يتخذ قرار الاعتزال مع نهاية الموسم الجاري.

لكن صحيفة "توتو سبورت" علمت من مصادرها الخاصة أن بطل العالم لا يخطط لتعليق قفازه مع نهاية الموسم الجاري، بل يتطلع لتمديد عقده حتى منتصف 2021، باعتباره الموعد الذي ينوي فيه الحارس اتخاذ قرار الاعتزال.

هذا هو جول



هذه هي كرة القدم pic.twitter.com/hE1EeSVm54 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 11, 2019

تجدر الإشارة إلى أن بوفون حقق مع يوفنتوس كل البطولات المحلية، لكنه عجز على فك شفرة كأس دوري أبطال أوروبا، بخسارة النهائي في 3 مناسبات، آخرهم عامي 2015 و2017 على يد عملاقي الليجا برشلونة وريال مدريد.