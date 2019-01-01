صحيفة إسبانية تُفسد مناورة وكيل بوجبا لابتزاز ريال مدريد

بيريز تفطن للعبة

كشفت إحدى الصحف المقربة من ريال مدريد، عن الخطة الوهمية التي يقوم بها وكيل أعمال اللاعبين الشهير مينو رايولا، لابتزاز ريال مدريد، من أجل الحصول على أكبر "عمولة" ممكنة في صفقة انتقال موكله بول بوجبا إلى ريال مدريد.

في نسختها المطبوعة، قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن الرجل المعروف عنه خبثه ودهائه في المفاوضات، يزج فقط باسم يوفنتوس في جمل مفيدة مع بوجبا، لاستفزاز رئيس اللوس بلانكوس فلورنتينو بيريز، كي يتحرك لإتمام الصفقة.

ولفت التقرير إلى أن رجل الأعمال الإسباني يفهم جيدًا "مكر" الوكيل الإيطالي، ليس فقط للمقابل المادي الضخم الذي يشترطه اليونايتد للاستغناء عن صاحب الـ26 عامًا، بل لرغبة الأخير المتبادلة مع مواطنه زين الدين زيدان، للعمل معًا في فريق واحد.

"هذا هو أنفيلد ليس مجرد شعار تسويقي، هذا الملعب ليس كأي ملعب أخر في العالم"



جوارديولا ملعقًا على ريمونتادا ليفربول ضد برشلونة على ملعب أنفيلد pic.twitter.com/J9h1LjK7U2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 2, 2019

وسبق لبوجبا أن كشف عن رغبته في اللعب تحت قيادة أسطورة بلاده، ونفس الأمر أباح به زيزو، بتلميحاته لحاجته للاعب بنفس مواصفات أغلى لاعب في العالم من قبل، ليكون قطعة ذهبية ثابتة في مشروعه الجديد في "البيرنابيو".

وخلص التقرير، أن الوجهة الوحيدة المحتملة لبوجبا حال وافق إد وودوارد على البيع، ستكون ريال مدريد وليس اليوفي، مع يعني أن المناورة التي يقوم بها رايولا في الوقت الراهن، للحصول على "عمولة تاريخية" من الصفقة، لن تنطلي في النهاية على بيريز.