صحف إسبانيا تسخر من اللكنة الأرجنتينية "المزيفة" لنجم مانشستر يونايتد

لكنة نجم الأرجنتين الشاب تثير استياء صحف إسبانيا

لم يعجب قرار اللاعب الشاب أليخاندور جارناتشو بتمثيل منتخب الأرجنتين، إسبانيا وصحفها؛ فحتى الآن يجدون صعوبة في تقبل الأمر وكان آخر ما تناولته الصحف سخرية من لكنته اللاتينية.

واختار نجم مانشستر يونايتد الشاب تمثيل منتخب الأرجنتين الأول، بلد والدته، بعدما لعب في المنتخبات السنية لإسبانيا، بلد والده، المولود في عاصمتها مدريد حيث لعب لأتلتيكو مدريد قبل انتقاله في أكتوبر 2020 إلى مانشستر يونايتد.

وأجرى جارناتشو حورًا مع قناة " TyC Sports"الأرجنتينية وهي فرصة انتهزتها الصحف الإسبانية لتسخر من اللاعب الذي اختار تمثيل الأرجنتين.

وتساءلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن سرعة تعلم اللاعب اللكنة الأرجنتينية بطريقة ساخرة أثارت انتباه صحف إنجلترا تحديدًا "دايلي ميل".

ووصف أليخاندرو نفسه بأنه يشعر وكأنه أرجنتيني نظرًا لقربه من عائلة والدته، كما أشاد بزميله في الفريق، الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، الذي يعتبره بمثابة الأب له.