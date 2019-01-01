صامويل إيتو: بعد مشاهدة ستاد القاهرة تمنيت العودة للملاعب

لاعب الكاميرون السابق يتحدث عن كأس أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد النجم الكاميروني صامويل إيتو، على أنه لا يستطيع وصف موقف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، خلال مشاركته مع الفراعنة في كأس أمم إفريقيا على أرضه ووسط جماهيره.

إيتو قال خلال تصريحات لقناة "تايم سبورت" الفضائية: "لا استطيع التحدث عن محمد صلاح، بالنسبة لي في هذه المواقف سيكون عليّ ضغط كبير".

المهاجم الكاميروني تابع: "هناك تجهيزات على أعلى مستوى من الدولة، والجماهير بأكملها تستعد وتجهز لهذه البطولة، وبالتالي الضغط سيزيد على اللاعبين".

صامويل إيتو: عندما رأيت مشاهد استاد القاهرة الآن تذكرت كل ذكرياتي الجميلة فيه وتمنيت أن اعود لاعباً #هنهتف_باسمك_يامصر pic.twitter.com/JtUW7aFUH4 — dmc sports (@DMCSports) June 21, 2019

لاعب برشلونة السابق واصل: "زملائي كانوا دائمًا ينظروا إليّ، ويطالبوني بالتسجيل، وعندما شاهدت استاد القاهرة، تذكرت كل ذكرياتي الجميلة فيه".

واختتم إيتو تصريحاته قائلًا: "بعدما شاهدت ستاد القاهرة، تمنيت العودة لاعبًا مرة أخرى، وشعرت بالحماس".

ويواجه منتخب مصر نظيره زيمبابوي مساء اليوم الجمعة، في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تنطلق اليوم وتنتهي 19 يوليو المقبل.