صالح النعيمة يوجه رسالة هامة للاعبي الهلال قبل ديربي الرياض

الهلال يواجه النصر في قمة الجولة 23

تحدث صالح النعيمة نجم الهلال السابق والمنتخب السعودي، اليوم الإثنين، عن ديربي الرياض بين النصر والزعيم الذي سيقام الأربعاء المقبل.

الهلال يواجه نظيره النصر، ضمن الجولة 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي سيستأنف غدًا.

وأكد النعيمة على ثقته الكبيرة في لاعبي الهلال بتحقيق الفوز على النصر في قمة الجولة 23 من منافسات البطولة التي توقفت بسبب فيروس كورونا.

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وقال النعيمة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " ثقتي بالله ثم بلاعبي الهلال لا تتزحزح في كل وقت وفي كل حين، فبرغم الظروف التي مرت على الجميع".

وأضاف: "إلا إنني أعرف جيدًا أن لدينا لاعبين جاهزين في كل ظرف، ويعون جيدًا مدى أهمية بقية المباريات للوصول الى الهدف المنشود، وعلى منصات الذهب نلتقي بحول الله موفقين بإذن الله".

ثقتي بالله ثم بلاعبي الهلال لا تتزحزح في كل وقت وفي كل حين ، فبرغم الظروف التي مرت على الجميع إلا انني اعرف جيداً أن لدينا لاعبين جاهزين في كل ظرف ، ويعون جيدًا مدى أهمية بقية المباريات للوصول الى الهدف المنشود...

وعلى منصات الذهب نلتقي بحول الله . موفقين بإذن الله . pic.twitter.com/GtsMe7yPeq — صالح النعيمه (@S_AlNeayma) August 3, 2020

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 51 نقطة وخلفه النصر في الوصافة برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط.