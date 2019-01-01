صالح المحمدي : عملت على حل مشاكل الأهلي وهذا سبب أزمة حسين عبدالغني

تعاون معي الكثير من اللاعبين

جول

كشف المدير الفني الوطني صالح المحمدي، المدير الفني المؤقت السابق لنادي الأهلي السعودي عن العوامل التي جعلته يؤدي بشكل جيد رفقة الفريق خلال الفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني، عندما حل بديلاً للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

المحمدي قال في تصريحات تلفزيونية لقناة العربية : "برانكو ترك الفريق بتواجد الكثير من الأزمات، والمهمة كانت صعبة جدًا في البداية، والهدف الأول لي هو كيفية العمل في ظل المعطيات المتوفرة، وحل جميع الأزمات الفنية والبدنية للاعبين".

وأكمل مدرب فئات الشباب بالأهلي تصريحاته : "تعاون معي الكثير من اللاعبين، وكان هدفنا هو حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الفريق، وكذلك كيفية تطوير الأداء الهجومي".

وبالتأكيد تطرق المحمدي للحديث عن أزمة اللاعب حسين عبدالغني وحرمانه من التدريبات وقال : " كان هدفي في أول مرات هو التركيز على اللاعبين الذين يتجاوبون معي، وفي أول مران حدث موقف مع حسين عبدالغني، وتم إبعاده لأسباب فنية وانضباطية".

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يُذكر أن المحمدي قد أنهى مسيرته المؤقتة مع نادي الأهلي، بالفوز على التعاون في الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يتسلم السويسري كريستيان جروس المهمة من جديد.