صالح الشهري: لم نحصل على أي سيارات، نحن في قطر لخدمة السعودية

مهاجم الأخضر يتحدث عن مواجهة بولندا القادمة في كأس العالم

أكد صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي ثقته بتحقيق نتيجة جيدة أمام بولندا في ثاني مباريات الأخضر ضمن كأس العالم قطر 2022.

المنتخب السعودي كان قد فجر مفاجأة كبرى في الجولة الأولى حين هزم الأرجنتين 2-1، ويأمل مهاجم الهلال أن يتواصل الأداء الإيجابي في المباراة الثانية أمام زملاء روبرت ليفاندوفسكي.

إذ قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "نؤمن بقدراتنا ولا نقلل من أي منتخب آخر، فوزنا على الأرجنتين منحنا ثقة أقوى وأفضل للمباراتين القادمتين".

أضاف "طموحاتنا باتت أكبر بعد الفوز على الأرجنتين، استعداداتنا لمواجهة بولندا تسير جيدًا والمدرب يقوم بعمل كبير، التأهل إلى دور الـ16 بات هدف اللاعبين جميعًا الآن".

تابع "احتفالاتنا بالفوز على الأرجنتين لم تستمر سوى ليوم واحد، لا يهمنا تقليل الغرب من المنتخبات العربية وردنا سيكون في الملعب".

وأتم مجيبًا على سؤال حول حصوله على سيارة فارهة بعد هدفه ضد الأرجنتين "لم نحصل على أي سيارات، نحن لم نفز سوى في مباراة واحدة ونحن في قطر لخدمة وطننا".

يُشار إلى أن الأخضر أنهى الشوط الأول متأخرًا بهدف ليونيل ميسي من ركلة جزاء لكنه استطاع الرد بهدفين في الشوط الثاني، الأول سجله صالح الشهري قبل أن يُضيف سالم الدوسري الثاني بتسديدة رائعة.