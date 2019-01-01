صالح الشهري لجمهور الهلال: لن أخيب ظنكم

الوافد الجديد ينتظم في مران الزعيم استعدادًا لأبها

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وعد صالح الشهري؛ المنضم حديثًا إلى صفوف الهلال السعودي، جمهور الموج الأزرق بتقديم أفضل ما لديه ليكون عند حسن ظنهم ولحصد البطولات.

اللاعب انضم أمس الإثنين، إلى الزعيم قادمًا من الرائد لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة.

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وقال الشهري، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للزعيم عبر حسابه على "سناب شات": "اليوم أول مران لي بالهلال، وإن شاء الله لن أخيب ظنكم، وسنحصد البطولات بإذن الله".

🤳🏻 #سناب_الهلال يرصد تواجد "أمير كردي وصالح الشهري" في معقل الزعماء 💙🤩



للمتابعة



👇🏻https://t.co/sxQaxPbZWz pic.twitter.com/54OxZ9cCHO — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 20, 2019

ورافق الشهري في مران الليلة الوافد الجديد الآخر، أمير الكردي، ليشاركان في استعدادات الهلال لمواجهة أبها.

الزعيم يلاقي الصاعد حديثًا لدوري المحترفين في 23 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.