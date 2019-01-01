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صافرات الاستهجان تلاحق بيل بمجرد وصوله فايديبيباس

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Getty Images
جاريث بيل لا زال مكروهًا من جماهير ريال مدريد

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

لاحقت صافرات الاستهجان النجم الويلزي جاريث بيل بمجرد وصوله إلى فايديبيباس والانضمام إلى تدريبات ريال مدريد الأولى استعدادًا للفترة التحضيرية للموسم الجديد.

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وكان جاريث بيل قد فقد دعم جماهير الفريق الملكي بعد أدائه المخيب للآمال وتصريحاته المثيرة للجدل خلال الموسم الماضي.

وفي الوقت الذي لم يعرض فيه أي نادي من أجل التعاقد مع جاريث بيل، وصل النجم الويلزي إلى مقر تدريبات ريال مدريد اليوم رفقة زملائه.

وبمجرد وصوله إلى فايديبيباس المدينة الرياضية لريال مدريد، تعرض جاريث بيل للعديد من صافرات الاستهجان من قبل جماهير الفريق الملكي.

ولم يتعامل جاريث بيل مع هذه الصافرات بأي رد فعل، حيث اكتفى بالصمت والمضي قدمًا في طريقه نحو تدريبات الفريق.

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يذكر أن جاريث بيل قد دخل في أزمة مع زين الدين زيدان نهاية الموسم الماضي مما يجعله خارج حسابات المدرب الفرنسي بنسبة كبيرة.  

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