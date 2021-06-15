صارع الموت كإريكسن .. تفاصيل إصابة تمبكتي "المرعبة" مع المنتخب السعودي
كان إريكسن قد تعرض لسقوط داخل ملعب مباراة منتخب الدانمارك ونظيره الفنلندي، أثر سكتة قلبية ولكن أنقذته العناية الإلهية وتدخل الأطباء في الوقت المناسب.
وسقط تمبكتي في لقاء منتخب السعودية أمام أوزباكستان ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بعد تدخل عنيف من محمد العويس حارس الأخضر.
وتدخل محمد العويس عن غير قصد مع تمبكتي في الدقيق 73 وارتطمت رأسه في أرض الملعب ليفقد الوعي ويسارع الطاقمين الطبيين لإسعافه سريعًا.
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وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر بيان رسمي أن اللاعب حالته استقرت بشكل كبير وسيجري بعض الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للإطمئنان على حالته بشكل أكبر.
وقال صالح الحارثي رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد السعودي عبر قناة "العربية": "اللاعب كان في حالة بلع لسان وفقدان وعي عند دخول الطاقم الطبي للملعب، لكنه استرد وعيه وقتها وتم نقله إلى المستشفى ويوم بإجراء الفحوصات للإطلاع على حالته بشكل كامل".
وضمن المنتخب السعودي التأهل إلى التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 والصعود إلى كأس آسيا 2023 بعد ارتفاع رصيده إلى 20 نقطة.