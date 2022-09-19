"صادروا هاتفه وهدوده بالسلاح" .. الكشف عن تفاصيل ابتزاز بوجبا

بوجبا يروى تفاصيل الاعتداء عليه

كشفت صحيفة "لو موندو" الفرنسية كواليس شاهدات بول بوجبا لاعب يوفنتوس ومنتخب فرنسا، في قضية الابتزاز التى اقامها ضد شقيقه وبعض من أصدقائه القدماء.

وانطلقت شرارة الأمر، عندما خرج ماتياس بوجبا الشقيق الأكبر لبول في مقطع فيديو مصور عبر منصات التواصل الإجتماعي، يتهم بول بالتخلى عنه واستخدام السحر لإيذاء كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ومهاجم منتخب الديوك الفرنسية.

وقام بول بوجبا بتوجيه اتهامات بالابتزاز والتهديد بسلاح ضد شقيقه وعدد من أصدقائه.

وفيما يلي أقوال بول بوجبا في تحقيقات الشرطة:

وحسب أقوال بول بوجبا فإنه في مساء يوم 19 مارس 2022، على هامش تجمع المنتخب الفرنسي في مركز كليرفونتين قضى لاعب كرة القدم لتوه عدة ساعات مع صديق الطفولة بوبكر سي، من مدينة لا رينارديير في رواسي إن بري (سين وآخرون مارن) حيث نشأ، وفي حوالي منتصف الليل بينما كان يستعد للعودة إلى فندقه في باريس، قاد بول بوجبا أصدقاء آخرون من الحي، أداما سي والأخوين رشدان وماشيكورك، إلى شقة في شانتيلوب أون بري (سين وآخرون- مارن).

وعلى الفور، اضطر اللاعب إلى إغلاق هاتفه الذي تم مصادرته ثم ظهر رجلان مقنعان يرتديان سترات واقية من الرصاص ومدججين بالسلاح، استدعى رشدان، بول بوجبا لدفع 13 مليون يورو، بما في ذلك 3 ملايين نقدًا، للحماية التي كان الرجلان يوفرانها له لسنوات.

بعد شهرين من تقديم شكواه في إيطاليا في 16 يوليو تم توجيه لائحة اتهام لخمسة مشتبه بهم، بينهم شقيقه ماتياس بوجبا، ويوم السبت 17 سبتمبر، بعد عدة أيام في حجز الشرطة قبل وضعهم رهن الاعتقال المؤقت.

ووجهت اتهامات إلى ماتياس بوجبا (32 سنة)، بتهمتي "الابتزاز وتشكيل عصابة منظمة" و "المشاركة في جمعية إجرامية بهدف التحضير لجريمة".

وقال محاميه ياسين بوزرو: "نحن نعارض هذا القرار وسيتم عمل كل شيء لضمان الإفراج عن السيد بوجبا بسرعة".