صاحبة اتهام الاغتصاب لنيمار تظهر على التليفزيون البرازيلي

نيمار نفى الاتهامات الموجهة له بالاغتصاب، والفتاة صاحبة الاتهامات تظهر علنًا عبر التليفزيون البرازيلي لتتحدث عن الواقعة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ظهرت ناجيلا ترينداد صاحبة اتهامات الاغتصاب للنجم نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان عبر التليفزيون البرازيلي لتصف تفاصيل اتهامها له.

جاء هذا عبر قناة "SBT" البرازيلية والتي استضافت ناجيلا التي روت تفاصيل جديدة تخص البلاغ الذي قدمته للشرطة قبل أيام، ووصفت ما حدث بأنه "إعتداء جسدي واغتصاب".

وادعت ناجيلا أن نيمار كان قد دفع لها تكاليف سفرها لباريس من أجل الإقامة في فندق محلي وذكرت أنها كانت تنوي ممارسة الجنس مع اللاعب السابق لفريق برشلونة.

في مثل هذا اليوم عام 2015.. توج برشلونة بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف ⚽️



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pic.twitter.com/K5tawqktqj — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ يونيو ٢٠١٩

وقالت المدعية للمذيع أنها طلبت من نيمار استخدام واقي ذكري لكنه رفض تمامًا وبدأ في اظهار ملامح العنف والتصرف بشكل غريب عليها.

وأضافت: "عندما غادر الغرفة أدركت ما حدث لي، وكم كان غبيًا وسيئًا معي، لقد اغتصبني مرارًا وتكرارًا".

وانتشر مقطع فيديو في الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يقال أنه لما حدث بعد الحادث بيوم واحد حيث ادعت ناجيلا أنه له هي ونيمار وهي تضربه وتقول له: "سأقوم بضربك هل تعلم لماذا؟ لأنك قمت بضربي بالأمس".

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وكانت الشرطة البرازيلية قد أكدت لجول.كوم على وجود بلاغ لديها ضد نيمار بالفعل لكنها لم تناقش تفاصيله، وخرج اللاعب بنفسه لينفي الاتهامات في الأيام الماضية، حيث نشرتها صحيفة "UOL" أولًا قبل خروج مكتب العلاقات العامة الخاص به لينفي الاتهامات أيضًا.

جدير بالذكر أن نيمار كان قد تلقى دعمًا مباشرًا من قبل الرئيس البرازيلي حيث قال: "هذه لحظات صعبة لكنني أصدقه"، وظهر معه في صورة عقب ودية البرازيل أمام قطر التي شهدت إصابة لاعب باريس سان جيرمان ومغادرته للملعب.