شيكابالا يوضح حقيقة هتافه ضد الأهلي عقب تتويج الزمالك بكأس مصر

الزمالك توج بكأس مصر على حساب بيراميدز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أوضح محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك، حول احتفالاته مع الجماهير عقب التتويج بكأس مصر أمام بيراميدز.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

وقال شيكابالا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه لم يقصد ولم يوجه أي إهانة لجماهير الأهلي كما تردد.

وأكد لاعب الزمالك على احترامه لجماهير الأهلي خلال بيانه قائلًا: "توضيح لكل جماهير الكرة المصرية ونحن على أعتاب مباراة السوبر ببداية الموسم بين الزمالك والأهلي، ولا أتمنى أن تكون الأجواء الجماهيرية بذه الشحن والعصبية".

وتابع شيكابالا: "ما حدث بالأمس وقت الاحتفالات مع جمهورنا العظيم كان مجرد إحتفالًا بالفوز بالكأس ولم أوجه إهانة لأي نادي منافس أثناء احتفالي وهذا واضح بكل مقاطع الفيديو التي تم تداولها".

وأردف صانع ألعاب الزمالك: "أخيرًا أتمنى من كل قلبي عودة الجماهير المصرية بمختلف انتمائتها للمدرجات لأن الكرة بدون الجمهور لا تساوي أي شيء، رحم الله الـ20 والـ74".

وصنع شيكابالا الهدف الأول لأوباما في مرمى بيراميدز قبل أن يخرج في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.