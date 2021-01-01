شيكابالا يوضح حقيقة رغبة زيزو في الرحيل عن الزمالك

عرض من العين الإماراتي لضم زيزو من الزمالك

تحدث محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك، عن الأزمة التي حدثت مؤخرًا، بسبب عرض العين الإماراتي المقدم لأحمد سيد زيزو حسب التقارير التي انتشرت مؤخرًا.

وأشارت التقارير مؤخرًا إلى رغبة العين الإماراتي في ضم زيزو بمقابل مادي ما يقرب من 3 ملايين يورو، وهو ما أثار أزمة.

وقال شيكابالا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بصفتي الكابتن والقائد لفريق نادي الزمالك أعلن كل الدعم لمجلس الإدارة الحالي وللجهاز الفني للفريق".

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وأضاف: "ونأكد للجمهور العظيم لا صحة للأخبار المتداولة، زيزو زملكاوي ومكمل في بيته، وتركيزنا أنا وكل اللاعبين في الملعب فقط، عاش الزمالك وجماهيره".

وكان والد زيزو قد أدلى بتصريحات مثيرة، بسبب موافقة الزمالك على رحيل مصطفى محمد، ورفض العرض المقدم لنجله.

ويعد زيزو من اللاعبين الأساسيين الذين يعتمد عليهم البرتغالي جايمي باتشيكو خلال المباريات الأخيرة مع الزمالك.