شيكابالا يحتفي بـ"نجله" أثناء مواجهة الزمالك ومازيمبي

الزمالك يسعى للفوز باللقاء أمام مازيمبي

ظهر محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، باسم نجله خلال لقاء فريقه أمام مازيمبي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم.

الزمالك يسعى للفوز باللقاء لضمان الصعود إلى الدور المقبل من البطولة، حيث يحتل المركز الثاني في الوقت الحالي في دور المجموعات.

وفي حالة فوز الزمالك يصعد مباشرة رفقة مازيمبي، إلى الدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا وينتظر قرعة دور الـ8 من النسخة الحالية.

وظهر على ظهر قميص شيكابالا اسم "أدم"، نجله الذي رزق به منذ أسابيع قليلة، بعد أن تواجد اسمه المباراة الماضية أمام الجونة على شارة القيادة.

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