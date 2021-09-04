"شيطنة النصر مرفوضة .. وشتاء العالمي بدأ الآن"

النصر بدأ الشتوية مبكرًا

وجه الإعلامي الرياضي خالد البدر، رسالة شديدة اللهجة إلى كل شخص يريد إيذاء نادي النصر خلال الفترة الحالية، وذلك بعد فترة الانتقالات الصيفية التي نجح فيها النادي بشكل كبير.

نادي النصر أبرم تعاقدات قوية، بالتعاقد مع 7 لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد 2021-2022.

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البدر كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يتحدث فيها عن من يحاولون النيل من نادي النصر خلال الفترة الحالية.

المثاليات لامكان لها في عالم الرياضة..

شيطنة #النصر ومحاولة النيل منه أمر مرفوض.. أسلوب قام به نفس الأشخاص قبل سنوات ضد #الأهلي.



المفاوضات حق مشروع في سوق الانتقالات طالما أنها وفق لوائح الإحتراف.. فشل مفاوض يُقابله نجاح مفاوض آخر .. وللتذكير #شتاء_النصر بدأ قبل الفترة الشتوية. — خالد البدر (@KhaleadBader) September 3, 2021

وجاء نص التغريدة كالآتي: "المثاليات لا مكان لها في عالم الرياضة، شيطنة النصر ومحاولة النيل منه أمر مرفوض، أسلوب قام به نفس الأشخاص قبل سنوات ضد الأهلي".

خالد البدر تابع: "المفاوضات حق مشروع في سوق الانتقالات طالما أنها وفق لوائح الاحتراف، فشل مفاوض يقابله نجاح مفاوض آخر، وللتذكير شتاء النصر بدأ قبل الفترة الشتوية".

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الإعلامي الرياضي أشار خلال تغريدته إلى أن نادي النصر بدأ الفترة الشتوية قبل انطلاقها، وهو الأمر الذي يشير إلى أن إدارة العالمي بدأت في التفاوض مع لاعبين جدد، بل وقد يصل الأمر إلى التوقيع معهم.

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