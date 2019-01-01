شيرينجهام ينصح بيل بالانتقال لمانشستر يونايتد

يرى فرصته منعدمة في الاستمتاع بكرة القدم مع ريال مدريد

يعتقد تيدي شيرينجهام نجم مانشستر يونايتد السابق، أن ناديه هو الوجهة الأنسب للجناح الويلزي جاريث بيل هذا الصيف.

مستقبل بيل مع ريال مدريد يبدو محل شكوك كبيرة، نظراً لهبوط مستواه وتهميشه من قبل المدرب زين الدين زيدان.

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يونايتد يعتبر من الأندية المرشحة للتعاقد مع بيل بسوق الانتقالات، وشيرينجهام يرى أنها ستكون خطوة مهمة له من أجل استعادة مستواه.

وقال نجم الشياطين الحمر السابق:"زيدان خرج وقالها بشكل غير مباشر أنه يريد التخلص من بيل".

وأضاف:"عندما يقول المدرب أنه لو لديه 3 تبديلات لم يكن ليعتمد على بيل، فهذا يعني أنه يريد رحيله".

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وتابع:"قصة خوضه الحرب مع ريال مدريد حول البقاء والحصول على راتبه لن تكون ناجحة بالنسبة له، لو بإمكاني نصحه سأقول له اذهب لنادي آخر واستمتع باللعبة ولا تقلق بشأن الأموال".

واستكمل شيرينجهام:"بيل إضافة كبيرة جدا لأي نادي في الدوري الإنجليزي، وأعتقد أن مانشستر سيحاول ضمه لأنه لاعب قادر على صناعة الفارق".

يذكر أن بيل قضى 6 سنوات مع ريال مدريد، نجح خلالهم بتحقيق لقب واحد للدوري الإسباني، و4 ألقاب دوري أبطال أوروبا.