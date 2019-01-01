شيرار ينصح بروس برفض تدريب نيوكاسل يونايتد

تعرف على رأي شيرار في تدريب بروس لنيوكاسل

حذّر آلان شيرار، الهداف التاريخي لنيوكاسل يونايتد، ستيف بروس من قيادة نيوكاسل يونايتد خلال الموسم المقبل.

وقدّم نيوكاسل عرضًُا لبروس لتدريب الفريق لمدة 3 مواسم خلفًا لرافا بينيتيز.

وقال شيرار في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "تناولت العشاء مع بروس منذ 3 أسابيع وعلمت برحيل بينيتيز وتحدثت معه حول إمكانية تدريبه الفريق في المستقبل".

وتابع: "نصحته برفض تدريب الماكبيث لأنّه لا يضمن أن يتكرر ما حدث مع المدربين السابقين معه ويجد نفسه خارج نيوكاسل، ولكن القرار في الأخير يرجع له".

أسطورة نيوكاسل أشار إلى أنّ الطريقة التي يتم إدارة بها النادي وأي مدرب سوف يتولى الفريق سوف يعاني.

واختتم: "من حق بروس أن يوافق على العرض ويقود نيوكاسل وخاصة أنّها يحلم بذلك منذ سنوات ولكني نصحته كصديق برفض الماكبيث".

جدير بالذكر أنّ نيوكاسل خسر برباعية نظيفة من ولفرهامبتون في جولة البريميرليج الآسيوية.