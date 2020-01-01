شيرار: هندرسون يستحق جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

أسطورة الكرة الإنجليزية يشيد بقائد الريدز بعد مباراة ساوثامبتون ويفضله على صلاح وباقي زملائه..

أكد النجم الإنجليزي السابق آلان شيرار أن جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، مبديًا تفضيله لابن الـ29 عامًا على زملائه في الفريق أليسون، فيرجيل فان دايك، محمد صلاح، ساديو ماني وفيرمينو.

وكان هندرسون قد تمكن من التسجيل للمرة الثالثة هذا الموسم في الفوز على ساوثامبتون بنتيجة 4-0 أمس السبت. ومع اتساع الفارق بين المتصدر ومانشستر سيتي إلى 22 نقطة، يبدو أن الأمر بات مسألة وقت قبل أن ينهي رجال يورجن كلوب انتظار النادي لمدة 30 عامًا للحصول على لقب بطولة الدوري.

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وخلال تصريحاته لشبكة بي بي سي، قال الأسطورة الفائز في عام 1995 بلقب الدوري الإنجليزي مع بلاكبيرن وجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب "أعتقد أنه إذا كان الموسم قد ينتهى غدًا ، فسيكون هو أفضل لاعب في هذا الموسم. لا شك في ذلك".

وأضاف شيرار "أعتقد أنه كان رائعًا مرة أخرى، الطريقة التي دفع بها ليفربول إلى الأمام ، والطريقة التي يحرك بها كل شيء ، وأسلوبه ، ومعدل عمله سواء كان هجوميًا أو دفاغيًا ، والبدء في التحرك ، هل يمكنه أن يمررها إلى الأمام؟ نعم يمكنه.

وتابع "الهدف الذي سجله يعتبر مكافأة له بسبب عمله الشاق. أعتقد إنه كان رائعًا ، مثلما كان طوال الموسم، يا له من موسم بالنسبه له، لا يصدق على الإطلاق"

واختتم "عندما تنظر إلى بعض عروضهم ، إلى أي مدى كان ليفربول مميزاً ، سواء كان حارس المرمى ، [فيرجيل] فان دايك ، أو ثلاثي الهجوم (صلاح، فيرمينو وماني) ، كان بالنسبة لي القوة الدافعة. لقد كان رائعًا. "

كان هندرسون قد لعب في جميع مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث أن فريق كلوب لم يفقد سوى نقطتين فقط منذ بداية الموسم. وقد ساهم بثلاثة أهداف وأربعة تمريرات في هذه المباريات.

ويأمل نجم سندرلاند الأسبق أن يلعب دورًا مهمًا مع إنجلترا في الصيف خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعدما شارك سابقًا في 55 مباراة دولية مع منتخب الأسود الثلاثة.