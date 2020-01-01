شيرار: رحيل صلاح عن ليفربول غير منطقي حتى لو طلبه ريال مدريد

نجم الكرة الإنجليزية المعتزل آلان شيرار يطالب الثنائي محمد صلاح وساديو ماني بالبقاء مع ليفربول مهما كانت المغريات.

طالب آلان شيرار نجم نيوكاسل المعتزل المصري محمد صلاح هداف ليفربول نظيره السنغالي ساديو ماني زميله في الفريق بعدم الرحيل عن الريدز.

جاء هذا في عمود صحفي له كتبه في صحيفة "صن" وأكد خلاله أن بقاء صلاح وماني في ليفربول هو الخيار الأفضل لهما في السنوات المقبلة.

وكتب شيرار: "محمد صلاح وساديو ماني مطلوبان من كبار أوروبا بكل وضوح، لكن لماذا سيكون عليهما أن يتركا ليفربول؟.

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وأضاف: "حتى لو كان من يريد ضم أحدهما هو ريال مدريد، لا أرى سبب يجعلهما يتحركان لأي فريق، فليفربول يتحسن وعاد حقًا لأفضل ما كان عليه من قبل".

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وأردف: "لقد حققوا الفوز لتوهم بالدوري الإنجليزي، وقبل عام واحد فقط كانوا قد فازوا بدوري أبطال أوروبا، فريقهم على حافة العظمة".

وأنهى كلماته: "الفريق الذي يدربه يورجن كلوب الآن سوف يهمين على كرة القدم لسنوات قادمة، ولن يقبلوا برحيل نجومهم، لا أرى أي أسباب تدفعهم للرحيل".

جدير بالذكر أن صلاح وماني يعدان من الأسماء دائمة الارتباط بريال مدريد، منذ وصولهما لليفربول قبل سنوات.