شيبو: بلماضي مميز والجزائر تملك الكثير من الحلول

يوسف شيبو نجم المنتخب المغربي المعتزل يشيد بجمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري قبل انطلاق نهائي كأس الأمم الإفريقية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد يوسف شيبو نجم منتخب المغرب المعتزل بجمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم وبما قدمه في بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية في مصر.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها شيبو وأكد خلالها أن بلماضي نجح في منح الفريق الكثير من المزايا التي تمنحه التفوق على الخصوم.

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وقال شيبو: "جمال بلماضي لديه استراتيجية معينة في إدارة المباريات كأي مدرب آخر، وقدم مباراة كبيرة أمام نيجيريا.

في الشوط الأول الفريق كان جيدًا وقدم مباراة كبيرة، كما كان كذلك في الشوط الثاني رغم انخفاض المردود البدني للفريق".

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وأكمل: "الفريق يمتلك أقوى دفاع وهجوم ووسط ملعب في البطولة، وكل اللاعبين سجلوا أهدافًا حوالي تسعة لاعبين، لذلك الفريق يمتلك حلولًا كثيرة".

جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري يخوض المباراة بعدما تفوق على نظيره النيجيري في نصف النهائي بهدف نظيف.