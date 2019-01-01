شو: نحتاج أحياناً لركلة من سولشار!

ظهير يونايتد يشيد بمدربه النرويجي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

امتدح لوك شو ظهير أيسر مانشستر يونايتد مدربه المؤقت النرويجي أولي جونار سولشار على ما أنجزه في تلك الفترة حتى الآن.

وقال شو لقناة يونايتد الرسمية:"من الممتع مشاهدة عمله. أولي فعل الكثير منذ وصوله، لقد غير النادي كثيراً والمكان أصبح أكثر إيجابية".

وأضاف:"أولي يظهر جانبه الآخر في الوقت المناسب، هو يعلم كيف نحن جيدين وما يمكننا فعله، وبالتالي إن لم تكن متبعاً لمعاييره ومعايير مانشستر يونايتد، سيُعلمك بذلك بدون شك".

وأوضح:"كان لدينا بعد الأوقات التي شعرنا فيها بالراحة فاستهترنا بعض الشيء، هو المدرب وهو من يخبرنا بما يريد تحقيقه، نحتاج لبعض الوقت إلى ركلة خفيفة من المدرب إذا كنا في أريحية أكثر مما يلزم".

يذكر أن سولشار فاز بـ10 مباريات من أول 12 له كمدرب للشياطين الحمر، بتعادل وحيد مع بيرنلي وخسارة وحيدة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.