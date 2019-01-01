شون رايت فيليبس يطالب لامبارد برفض تدريب تشيلسي

لاعب تشيلسي السابق شون رايت فيليبس يطالب فرانك لامبارد برفض تدريب الفريق في الوقت الحالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب شون رايت فيليبس نجم فريق تشيلسي السابق القائد فرانك لامبارد برفض تدريب البلوز في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيليبس وأكد خلالها أن لامبارد لا يزال في حاجة لبعض الوقت قبل قبول مهمة تدريب الفريق.

📆نهائي 2012

على ملعبه "أليانتس أرينا" ووسط جماهيره، خسر بايرن ميونخ لقب دوري أبطال أوروبا بطريقة درامية أمام تشيلسي الإنجليزي، ليُتوج الأخير باللقب الأول في تاريخه.🔵🏆 pic.twitter.com/2flg8LKool — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩

وقال فيليبس: "أعتقد أن تولي فرانك لامبارد لتدريب الفريق سيأتي بالهدوء والسكينة على الجميع في صفوف تشيلسي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "هو يعرف بالتحديد ما الذي يحتاجه النادي في الوقت الحالي، وكيف يجب أن يتم لعب كرة القدم بقميص الفريق، وما الذي تريده الجماهير بالضبط".

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واختتم: "لو كنت مكانه لم اكن لاتخذ تلك الخطوة في الوقت الحالي، هو في حاجة لبعض الخبرة، ولا داعي لقبول مثل تلك المهمة ليتم إقالته بعدها بعامين فقط".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن ماوريزيو ساري المدير الفني الحالي للبلوز لن يستمر في منصبه وسينضم ليوفنتوس.