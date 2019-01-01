شون رايت فيليبس يطالب لامبارد برفض تدريب تشيلسي
طالب شون رايت فيليبس نجم فريق تشيلسي السابق القائد فرانك لامبارد برفض تدريب البلوز في الفترة المقبلة.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيليبس وأكد خلالها أن لامبارد لا يزال في حاجة لبعض الوقت قبل قبول مهمة تدريب الفريق.
📆نهائي 2012— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩
على ملعبه "أليانتس أرينا" ووسط جماهيره، خسر بايرن ميونخ لقب دوري أبطال أوروبا بطريقة درامية أمام تشيلسي الإنجليزي، ليُتوج الأخير باللقب الأول في تاريخه.🔵🏆 pic.twitter.com/2flg8LKool
وقال فيليبس: "أعتقد أن تولي فرانك لامبارد لتدريب الفريق سيأتي بالهدوء والسكينة على الجميع في صفوف تشيلسي خلال الفترة المقبلة".
وأضاف: "هو يعرف بالتحديد ما الذي يحتاجه النادي في الوقت الحالي، وكيف يجب أن يتم لعب كرة القدم بقميص الفريق، وما الذي تريده الجماهير بالضبط".
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واختتم: "لو كنت مكانه لم اكن لاتخذ تلك الخطوة في الوقت الحالي، هو في حاجة لبعض الخبرة، ولا داعي لقبول مثل تلك المهمة ليتم إقالته بعدها بعامين فقط".
جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن ماوريزيو ساري المدير الفني الحالي للبلوز لن يستمر في منصبه وسينضم ليوفنتوس.