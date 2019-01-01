شوقي غريب يتحدث عن استعدادات منتخب مصر الأوليمبي لأمم إفريقيا للشباب

مصر تستضيف بطولة إفريقيا للشباب

تحدث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن استعداداتهم لكأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا للشباب.

وتنطلق البطولة في مصر في الفترة ما بين 8 نوفمبر المقبل حتى 22 من نفس الشهر، بمشاركة 8 منتخبات يتواجد بها منتخب مصر فقط من المنتخبات العرب.

وأكد شوقي غريب في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن القائمة النهائية سيتم حسمها غدًا في اليوم الأخير الذى حدده "كاف" لإرسال القوائم .

وأضاف غريب: "وضعنا معايير لاختيار اللاعبين في القائمة النهائية للبطولة التي ستنطلق الشهر المقبل، وسأختار من يخدم المنتخب في البطولة".

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وتابع: "لدي ثقة كبيرة في العناصر المتواجدة في الوقت الحالي بالمعسكر، جميعهم على قدر المسئولية وقادرون على تحقيق الإنجاز".

وتضم المجموعة الأولى منتخب مصر وغانا والكاميرون ومالي في مجموعة صعبة للغاية حيث يسعى الفراعنة في تحقيق الصعود لأولمبياد طوكيو 2020.