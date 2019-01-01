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شوستر: أتلتيكو مدريد لا يناسب موراتا

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Goal & Getty Images
تعرف على رأي مدرب ريال مدريد السابق في انضمام موراتا لأتلتيكو ومستوى راموس ومارسيلو
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد بيرند شوستر، المدير الفني الأسبق لريال مدريد، أنّ ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي، أخطأ بالموافقة على الانضمام لأتلتيكو، كما أشاد بمستوى سيرجيو راموس وتحسن مارسيلو أمام جيرونا.

ريال مدريد انتصر 4-2 على جيرونا في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وقال شوسترفي تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "شاهدنا مباراة ممتعة جدًا بين ريال مدريد المتكامل وجيرونا الشجاع".

وتابع: "حينما يكون سيرجيو راموس في أتم حالته البدنية يقدم كل شيء دفاعيًا وهجوميًا، كما أنّ مارسيلو تحسن كثيرًا لكنّه لم يصل إلى قمة مستواه".

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المدرب الألماني أشار إلى أنّ ريال مدريد لا يزال بحاجة إلى مهاجم قادر على تسجيل 45-50 هدفًا في الموسم لتعويض كريستيانو رونالدو.

واختتم: "موراتا لم يتحلى بالصبر ورحل مبكرًا عن ريال مدريد وأرى أنّ خطوة أتلتيكو لا تناسبه إطلاقًا".

ويقترب موراتا من الانضمام للروخي بلانكوس بعد تعاقد تشيلسي مع جونزالو هيجواين.

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