تلقى بير شورس يوم الأحد في برنامج صباح الخير إيريديفيزي سؤالًا عن أفضل زميل لعب معه على الإطلاق. قلب الدفاع، الذي لا يرتبط حاليًا بأي نادٍ، لا يحتاج إلى وقت طويل للتفكير ويذكر زميلًا سابقًا له في أياكس.

«ريان غرافينبيرخ»، يجيب شورس على سؤال المقدم ميلان فان دونخن. «كثيرًا ما يسألني الأصدقاء: غرافينبيرخ أم فرينكي دي يونغ. لكن بالنسبة لي كان دائمًا ريان.»

«طريقة لعبه، مع طوله، نادرًا ما ترى ذلك. دائمًا حاسم. كنت أراه دائمًا جيدًا جدًا»، يقول شورس بإعجاب عن لاعب وسط ليفربول والمنتخب الهولندي.

ثم يريد هانس كراي جونيور أن يعرف ماذا يقصد شورس بتعليقه عن طول غرافينبيرخ. «هو طويل إلى حد ما، طوله 1.88 متر تقريبًا. وتقني جدًا. ومع كل كرة تصله، ينظر مرتين خلفه»، يوضح قلب الدفاع القادم من ليمبورخ.

«وكان لديه ذلك منذ الماضي. قبل ست سنوات أو نحو ذلك. إنه بالفعل لاعب لفت الانتباه»، يختتم شورس حديثه عن غرافينبيرخ، الذي يقول فان دونخن إن طوله 1.90 متر.

كان غرافينبيرخ، مثل شورس، ضمن الفريق الأول لأياكس بين عامي 2018 و2022. ونجح لاعب الوسط (23 عامًا) في أمستردام في انتزاع انتقال إلى بايرن ميونخ، قبل أن يتحرك ليفربول لضمه في عام 2023.