شهامة راشفورد .. أنقذ لاعبة أستون فيلا في ملهى ليلي!

نجم مانشستر يونايتد ظهر من العدم لينقذ ليمان!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موقف بطولي من اللاعب ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد مع أليشا ليمان لاعبة أستون فيلا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، ونقلت "تيليجراف"، حيث أكدا أن اللاعب تواجد في الملهى الليلي بالصدفة في نفس توقيت وجود ليمان.

وأوضحت أن اللاعبة بمجرد وصولها احتشد حولها عشرات من الجماهير وكادت تمر بأزمة كبيرة بوجود كل تلك الأعداد حولها لولا تدخل لاعب مانشستر يونايتد.

وقام راشفورد فورًا بمجرد رؤيته ليمان بإخلاء الطاولة الخاصة به في منطقة الأشخاص الأهم في الملهى الليلي حتى ينقذ ليمان من التزاحم الذي عانت منه بمجرد وصولها.

جدير بالذكر أن راشفورد كان قد شارك في 31 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم وسجل 16 هدفًا وصنع خمسة.