شهامة راشفورد .. أنقذ لاعبة أستون فيلا في ملهى ليلي!

علي رفعت
|
Marcus Rashford Ralph Rangnick Manchester United 2021-22Getty Images
ماركوس راشفوردA. Lehmannمانشستر يونايتدالدوري الإنجليزي الممتاز

نجم مانشستر يونايتد ظهر من العدم لينقذ ليمان!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موقف بطولي من اللاعب ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد مع أليشا ليمان لاعبة أستون فيلا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، ونقلت "تيليجراف"، حيث أكدا أن اللاعب تواجد في الملهى الليلي بالصدفة في نفس توقيت وجود ليمان.

وأوضحت أن اللاعبة بمجرد وصولها احتشد حولها عشرات من الجماهير وكادت تمر بأزمة كبيرة بوجود كل تلك الأعداد حولها لولا تدخل لاعب مانشستر يونايتد.

وقام راشفورد فورًا بمجرد رؤيته ليمان بإخلاء الطاولة الخاصة به في منطقة الأشخاص الأهم في الملهى الليلي حتى ينقذ ليمان من التزاحم الذي عانت منه بمجرد وصولها.

جدير بالذكر أن راشفورد كان قد شارك في 31 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم وسجل 16 هدفًا وصنع خمسة.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

479655 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 35%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 8%فيكتور أوسيمين
479655 الأصوات

اختيارات المحررين