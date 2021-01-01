دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

شرط صادم .. وزارة الرياضة تُحدد شروط الحصول على شهادة الكفاءة المالية

تامر أبو سيدو
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Romarinho Ali Al Hassan Al Ittihad Al Nassr SPL 24 January 2021
EPA
تعديل مهم في الشروط عما سبق

أعلنت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودية الشروط اللازمة لحصول أندية الدوري السعودي بدرجتيه على شهادة الكفاءة المالية القادمة والخاصة بانتقالات صيف 2021.

وأجرت الوزارة تعديلًا مهمًا على الشروط السابقة مثل صدمة لجميع إدارات الأندية السعودية، وهو إلغاء جدولة رواتب اللاعبين والمدربين والموظفين، إذ سمحت بذلك في متطلبات شهادة الكفاءة المالية الأخيرة.

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وزارة الرياضة وفي بيان رسمي أكدت أن متطلبات شهادة الكفاءة المالية القادمة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى تتضمن سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة والواجبة السداد حتى 30 إبريل 2021.

وأضافت أن بنود شهادة الكفاءة المالية القادمة تتضمن "ذمم دائنة للاعبين والمدربين والموظفين والأندية الرياضية، إلى جانب القضايا التي صدرت فيها قرارات نهائية".

وأوضحت أن تلك البنود تشمل كافة الأنشطة الرياضية لأندية دوري المحترفين ونشاط كرة القدم فقط لأندية دوري الدرجة الأولى، واشترطت عدم جدولة أي رواتب وأشارت إلى أن آخر موعد لتقديم المستندات المطلوبة هو 10 أيام قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية القادمة، مع الأخذ في الاعتبار توقيت كل فئة على حدة.

يُذكر أن خمسة أندية فشلت في الحصول على شهادة الكفاءة المالية الأخيرة مما حرمها من قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وهي أندية الاتحاد والنصر والباطن والاتفاق والوحدة.

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