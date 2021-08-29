شهادة الكفاءة المالية .. الأهلي الأكثر جدولة للديون، وإنجاز كبير للنصر

10 أندية جدولت والبقية سددت

كشفت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودية عن تفاصيل تسديد أندية الدوري السعودي ديونها والتزاماتها المالية حتى الـ30 من أبريل الماضي، موضحة أن 10 أندية لم تُسدد كافة ديونها بل اتجهت للجدولة.

كانت لجنة الكفاءة المالية قد أعلنت في يونيو الماضي عن حصول 3 أندية فقط هي الفيصلي وأبها والفتح على شهادة الكفاءة المالية بعد تسديدها كافة الالتزامات المطلوبة منها، وقد لحق بها الهلال ومن ثم توالت بقية الأندية وآخرها الأهلي.

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وزارة الرياضة نشرت اليوم بيانًا بكيفية تسديد الأندية لالتزاماتها، وقد ظهر من خلال هذا البيان تسديد أندية الهلال والاتفاق وضمك فقط كافة الديون والالتزامات المطلوبة، بجانب بالطبع الثلاثي أبها والفيصلي والفتح.

وحقق النصر إنجازًا كبيرًا بأن سدد 96% من ديونه المقدرة بنحو 136 مليون ريال سعودي، فيما نجح الاتحاد في تسديد 70% تقريبًا من ديونه المقدرة بـ140 مليون ريال تقريبًا.

النادي الأهلي كان هو الأقل تسديدًا للديون، إذ لم يُسدد سوى 49 مليون ريال من إجمالي 124 مليونًا، وقد جدول 75 مليون ريال، مما يعني أنه لم يُسدد إلا 39% من الديون.

لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة تكشف تفاصيل ما تم سداده من الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 إبريل 2021م لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين pic.twitter.com/dAIVLtqwo7 — وزارة الرياضة (@gsaksa) August 29, 2021

وبلغت إجمالي التزامات الأندية 569 مليون ريال سُدد منها أكثر من 408 مليون وتم جدولة 161 مليون تقريبًا، أي سُدد 71.7% وتم جدولة 28.3%.

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