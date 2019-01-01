شنايدر: كان بإمكاني أن أكون منافساً لميسي ورونالدو

الهولندي اعتزل قبل أشهر قليلة

أوضح ويسلي شنايدر، نجم هولندا السابق، أن مشواره الكروي كان ليماثل ذلك الخاص بالنجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لو ركز في كرة القدم فقط.

شنايدر اعتزل قبل عدة أشهر بعد مشوار حافل شهد قيادته إنتر للثلاثية في 2010، وبلوغ نهائي كأس العالم مع الطواحين بنفس العام، وتجارب مع أياكس وريال مدريد.

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وقال شنايدر مع "فوكس": "إذا كنت أعطيت كرة القدم مائة بالمائة من تركيزي، كنت سأصل لنفس مستوى كريستيانو رونالدو وليو ميسي".

وأتبع: "لا أملك أي ندم، وذلك لأنني لم أكن أريد أن أركز بالكامل على الكرة، وليس بسبب أنني لم أكن قادراً".

وعلق الهولندي على النجم البرتغالي رونالدو: "إذا نظرت لرونالدو، هو يقف خلف الكرة ليسدد 30 مرة، وفقط يسجل واحدة، الأمر يجعلك تتسائل كيف يحدث ذلك".

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وعن أفضل لاعب زامله: "لعبت مع عديد النجوم، ولكن جوتي أفضلهم، كنا نمرر لبعضنا البعض دون النظر في الميدان رغم أنه في البداية كان لا يتحدث معي، لاعب رائع، زاملت عديد النجوم ولكنه شيئاً آخراً".

ولعب شنايدر في مسيرته أيضاً مع جلطة سراي ونيس، وأخيراً مع الغرافة القطري