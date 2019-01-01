شنايدر يكشف عن النجوم المشاركة في مباراة اعتزاله

الهولندي لعب مع عديد الأندية الكبرى

كشف النجم الهولندي ويسلي شنايدر عن تنظيم لقاء وداعي بعد اعتزاله اللعب بمشاركة عدد من النجوم السابقين الذي زاملهم في الأندية الكبرى التي مثلها بمسيرته الحافلة.

واعتزل شنايدر في أغسطس الماضي بعد محطة بقطر مع الغرافة، ومشوار حافل لعب فيه مع أياكس، ريال مدريد، إنتر، نيس، وجلطة سراي.

سواريز وريكيلمي على رأس المدعوين لمباراة اعتزال فورلان

وقال شنايدر في حوار مع "دي تيليجراف": "ودعت المنتخب في لقاء هولندا وبيرو بيونيو وأنا فخور بمشواري معه، الجمهور لايزال يحبني في إنتر، ريال مدريد، أياكس وجلطة سراي".

وأضاف: "سعيد للغاية أن بمجرد طرح فكرة مباراة اعتزالي زملاء الماضي استجابوا فوراً، جوليو سيزار، زانيتي، إيتو، كيفو، ماتيراتسي، ميليتو، ستانكوفيتش، وكامبياسو أعلنوا حضورهم".

واستمر صانع الألعاب: "فخور أيضاً أن جوزيه مورينيو وبيرت فان مارفيك سيكونان المدربان، ارتباطي بفان مارفيك خاص للغاية، معه عشت كأس عالم رائعة في جنوب إفريقيا وكنت في أفضل أحوالي".

وواصل: "أيضاً علاقتي مع مورينيو خاصة للغاية، هو المدرب الأفضل بالعالم، يحب دائماً رؤية أصدقاء الماضي، نملك محادثة خاصة على واتساب تضم لاعبي إنتر من جيل 2010".

وختم: "سأبدأ التدرب مع بداية العام لمباراة اعتزالي لأن مورينيو مدرب متطلب وقد يضعني في دكة البدلاء لو لم أكن جاهزاً".

وستكون المباراة في يونيو المقبل في أوتريخت بهولندا بين أصدقاء شنايدر ومنتخب هولندا الذي سيضم مارك فان بوميل، كلارنس سيدورف، باتريك كلويفرت، وأعضاء منتخب هولندا 2010 الذي بلغ نهائي المونديال.