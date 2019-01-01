شنايدرلين: ربما قفزت مبكرًا من سفينة مانشستر يونايتد

تصريحات مهمة من النجم الفرنسي..

يرى مورجان شنايدرلين لاعب إيفرتون أن قرار رحيله عن مانشستر يونايتد كان قرارًا متسرعًا، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن أن يحظى بفرصة أكبر إن تحلى بالصبر.

وكان شنايدرلين قد انتقل في يناير 2017 إلى صفوف إيفرتون مقابل 28 مليون يورو بعدما يأس من إمكانية مشاركته خلال تولي جوزيه مورينيو مقاليد الحكم في الأولد ترافورد، فشارك فقط في 14 دقيقة خلال الدور الأول كله.

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الدولي الفرنسي اعتبر أنه اتخذ القرار السهل، فقال "أردت أن أفعل أكثر وكانت لدي القدرة على ذلك، ربما أنني قفزت من المركب مبكرًا للغاية عندما لم ألعب لثلاثة أشهر."

"عندما أنظر إلى اللاعبين الآخرين الذي يحظون بمسيرة كبيرة في مانشستر يونايتد، لم يلعبوا أيضًا لمدة خمسة أو ستة أشهر."

كما تحدث شنايدرلين عن خصائصه كلاعب ومعاناته من النقاد الذي لا يدركون معالم كرة القدم كما ينبغي فقال "أنا ألعب في منتصف الملعب، وإذا كان فريقي متأخرًا بهدف نظيف فأحاول أن ألعب كرة طولية ولكنها لا تصل، ربما أن الجمهور سيصفق لي ولكن على أرض الواقع زملائي سوف يحتاجون دقيقتين من أجل استرداد الكرة."

"انظر إلى بوسكيتس، أنا لا أقارن نفسي به، ولكن أخبرني ما هي التمريرات التي يفعلها أنا لا أفعلها؟ فقط لأنهم ينتصرون يخرج الناس ويقولون أنه أذكى لاعب في العالم."

وأتم "كرة القدم تدور حول الإدراك، يمكنك أن تلعب بنفس الطريقة ولكن سيتم تحليل الأداء بصورة مختلفة اعتمادًا على النتيجة."