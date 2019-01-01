شمايكل يرشح مانشستر سيتي للفوز على تشيلسي

تشيلسي لديه جدول مضغوط محلياً وأوروبياً

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد الحارس الدنماركي السابق، بيتر شمايكل، على صعوبة مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، والتي تجمعهما اليوم.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وعينه على العودة لصدارة الدوري الإنجليزي، كما يسعى تشيلسي للانقضاض على المركز الرابع مرة أخرى.

وتحدث حارس قطبي مدينة مانشستر عن صعوبة اللقاء الذي يقام على أرضية ملعب الاتحاد: "المباراة ليست بين ساري وجوارديولا، فهما لا يلعبان فهي بين 22 لاعبًا، كلاهما تحت الضغط، ليفربول فاز بالأمس لذلك فمانشستر سيتي في المركز الثاني، مانشستر يونايتد فاز بالأمس لذلك تشيلسي أصبح خارج المربع الذهبي نتحدث هنا عن شخصية اللاعبين والضغط الذي يتعرضون له هل يستطيعون الظهور بشكل جيد تحت الضغط؟".

وتابع عن موقف الفريقين في الفترة الحالية: "تشيلسي حقق الفوز في لقاء الذهاب ومانشستر سيتي خسر مباراتين بعد ذلك وهو أمر غير معتاد، تشيلسي في فترة ضغط بمواجهة مالمو ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الكأس وسيتي في نهائي كأس الرابطة أيضًا لذلك ما سيحدث هذا الشهر سيعكس شخصية تشيلسي".

وعن مانشستر سيتي: "مانشستر سيتي هو أفضل فريق في إنجلترا بالنسبة لي ومتعجب من خسارتهم لأربع مباريات، أتوقع أن يفوزون اليوم وأنهم لن يخسروا مباراة أخرى لنهاية الموسم".

ويقولون أنه معجزة الموسم الواحد! 🤨



📊 كل ما قدّمه هداف البريميرليج في الدوري حتى الآن 🔥 pic.twitter.com/LAcVBLeUac — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019

واختتم عن توقعه لنتيجة اللقاء: "تشيلسي لديه مشاكل هجومية لذلك تعاقدوا مع هيجواين، وهو أمر لا يعاني منه مانشستر سيتي تمامًا، اتوقع فوز مريح لمانشستر سيتي".

وكان تشيلسي قد كبّد مانشستر سيتي، الهزيمة الأولى الموسم الجاري في الدوري بالفوز بهدفين نظيفين في لقاء الدور الأول.ِ