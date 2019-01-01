شمايكل يتذكر بداياته في كرة القدم وتأثير السير أليكس على مانشستر يونايتد

النهاية كانت تتويج بالثلاثية التاريخية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث الحارس الدنماركي، بيتر شمايكل، عن بداياته في عالم كرة القدم، وكذلك مشاركته مع الجيل التاريخي لمانشستر يونايتد.

ويتواجد الحارس الأسبق لقطبي مدينة مانشستر، في قنوات بي أن سبورت من أجل تحليل قمة الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تجمع مانشستر سيتي وتشيلسي.

الدنماركي الفائز بيورو 1992، تذكر مسيرته الكروية منذ البداية: "في بداية عمري أخبروني أن كرة القدم لن تساعدني على كسب الرزق، وكنت أريد اثبات عكس ذلك الناس لم يؤمنون بأن الامر ممكن لذلك قررت أن أثبت للجميع أنهم مخطئون، وهدفي كان يكبر كل يوم".

وواصل: "حلمي كان أن ألعب مع مانشستر يونايتد دائمًا، الحلم أمر مختلف، ولكن عندما يحدث يكون الاحساس مختلف تمامًا قبل الانتقال ليونايتد سألت نفسي هل أنا جيد كفاية؟ قررت أن أخوض المغامرة".

وعن السير أليكس فيرجسون: "أن أبدأ الحديث عن السير أليكس فيرجسون، المبهر في هذا الرجل كان أنه جاء بخطة واضحة منذ البداية ليست للشهر القادم ولا للسنة القادمة ولكن للمستقبل البعيد، كان يؤمن بأن التغيير آت وكان ينظر للقب الدوري والذي حدث عام 1992، تطلب الأمر منه ست سنوات".

ويقولون أنه معجزة الموسم الواحد! 🤨



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وتابع: "في هذه الفترة تعاقد مع أكثر من لاعب ليساعده على تطبيق فكره، وتغيير عقلية الجميع كان يجب على مالك النادي واللاعبين أن يفهموا رؤية هذا الرجل وهوا ما استغرق وقتًا قبل أن يحدث، قبل كأس 90 كان البعض يتحدث عن رحيله ولكن مارتينيز مالك النادي وثق به وقتها".

وارتدى الدنماركي قميص الشياطين الحمر، في الفترة من 1991 وحتى 1999، ليرحل بعد تحقيق الثلاثية التاريخية، وحاملاً 15 لقبًا بقميص الفريق.