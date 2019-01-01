شمايكل: تجديد عقد دي خيا راحة لمانشستر يونايتد

شمايكل يعرب عن سعادته بتجديد عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعرب أسطورة حراسة المرمى بيتر شمايكل عن سعادته بتجديد عقد الحارس الدولي الإسباني ديفيد دي خيا لعقده مع مانشستر يونايتد والذي تم مؤخرًا.

وكان دي خيا قد جدد أخيرًا عقد مع الشياطين الحمر إلى عام 2023 مع خيار التمديد لعام إضافي، وذلك قبل شهور من نهاية عقده وإمكانية رحيله عن الفريق مجانًا في الصيف المقبل.

وعقب تجديد عقده مع الفريق، هدأت الأمور فيما يتعلق بهذه النقطة، حيث كان عقد دي خيا الذي سينتهي خلال شهور قليلة هو الهاجس الأول داخل النادي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

وبخصوص ذلك، قال بيتر شمايكل الحارس السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب الدنمارك إن تجديد عقد دي خيا يشعره بالارتياح، وهو خطوة جيدة لمانشستر يونايتد.

وأضاف: "دي خيا أحد أهم الأعمدة في الفريق في السنوات الأخيرة، ورحيله كان يمثل مصدر قلق كبير للجميع هنا، والجميع شعر بالراحة الآن بعدما قرر التجديد"

رسميًا - دي خيا يجدد عقده مع مانشستر يونايتد

يذكر أن ديفيد دي خيا كان قد ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان حسب ما أفادت به الصحف في الآونة الأخيرة.