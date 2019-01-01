شمايكل: إيدرسون بجوار أوبلاك وشتيجن ضمن الأفضل بالعالم

بيتر شمايكل حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد المعتزل يشيد بما يقدمه البرازيلي إيدرسون مع مانشستر سيتي في الموسم الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد بيتر شمايكل حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد المعتزل بما يقدمه الحارس البرازيلي إيدرسون رفقة مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها شمايكل لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن إيدرسون يعد ضمن أفضل حراس المرمى في العالم بالنسبة له.

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وقال شمايكل: "لو سأختار الأفضل في العالم بالوقت الحالي بالنسبة لي سأقول إن إيدرسون في نفس المستوى مع كل من يان أوبلاك ومارك أندريه تير شتيجن".

وأضاف: "طريقة لعب إيدرسون شجاعة للغاية، ويسمح لمانشستر سيتي أن يلعب بالضغط العالي بشكل أفضل، ويمنح زملائه في الفريق أمانًا كبيرًا".

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وأكمل: "هم يعلمون أنهم مهما ضغطوا على المنافس سيكون هناك خلفهم من يبعد الكرات الشاردة، ويقوم بذلك مع العلم أن أي خطأ سيكلفه هدفًا، هو الأفضل في البريميرليج بدون شك".

جدير بالذكر أن إيدرسون يمر بموسم جيد مع مانشستر سيتي، لكن يتفوق عليه مواطنه البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول في عدد المباريات التي خرج فيها بشباك نظيفة.