شمام: الحكم أخبرنا أن تقنية الفيديو لا تعمل ولكن قائد الوداد لم يفهمه

قائد الترجي يؤكد أن الحكم أخبرهم قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أن تقنية الفيديو لا تعمل

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد خليل شمام لاعب الترجي التونسي، أن حكم مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، أخبر طرفي المباراة، قبل بدايتها أن تقنية الفيديو لا تعمل.

وشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الوداد والترجي أحداثاً مؤسفة بعدما توقفت المباراة أكثر من ساعة بسبب وجود عطل في تقنية الفيديو.

وفي نهاية الأمر أعلن الحكم الجامبي بكاري جاساما الترجي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، بعدما رفض لاعبو الوداد النزول إلى أرضية المباراة.

وقال شمام في تصريحات عقبت اللقاء: "الحكم أخبرنا قبل المباراة بأن تقنية الفيديو لا تعمل، ولكن يبدو ان قائد الوداد لم يفهم اللغة الفرنسية والإنجليزية من الحكم".

وتابع: "سألنا الحكم قبل المباراة إن كنا نريد لعب المباراة أم لا فوافقنا".

الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي بعد انسحاب الوداد من مباراة الإياب.. 🏆#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/QVKL948z4r — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 31, 2019

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الترجي بهدف دون رد عن طريق يوسف البلايلي، عندما أوقف الحمن المباراة في الدقيقة 62، عندما طلب لاعبو الوداد اللجوء إلى تقنية الفيديو.