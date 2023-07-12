شماتة بسبب مبابي؟ وكيل نجم باريس سان جيرمان: هذا النادي "سجن كبير!"

النيران تنفتح من كل حدب وصوب على النادي العاصمي

زعم وكيل ماركو فيراتي السابق دوناتو دي كامبلي أن باريس سان جيرمان استخدم "الابتزاز" لمنع لاعب خط الوسط من الانضمام إلى برشلونة في وقت سابق.

تأتي هذه الأنباء في ظل الأزمة الدائرة بين النادي العاصمي ولاعبه كيليان مبابي الذي أبلغ النادي أنه لن يوقع عقدًا جديدًا مع تأكيدات بأن ناديه المقبل لن يكون إلا ريال مدريد.

يدعي دي كامبلي أنه عندما أراد فيراتي الانتقال إلى برشلونة، قال موكله إنه لوح بورقة إقالته من عمله كوكيل له، وفي عام 2017 قام لاعب خط الوسط الإيطالي بتغيير وكلائه لينتقل إلى الإيطالي الشهير الراحل مينو راويلا.

في حديثه لصحيفة "ريليفو" قال الوكيل السابق لفيراتي: "في باريس يُسجن اللاعبون، ولا يمكن أن تفعل أي شيء خارج إرادة النادي، إنه سجن حقيقي ويمارس عليك أنواع مختلفة من الابتزاز".

وأردف: "سلوكيات باريس سان جيرمان تمثل الابتزاز دائمًا، قررنا الذهاب إلى برشلونة، من الواضح أن الإدارة لم يرق لها الأمر، حتى أن الخليفي أخبرني أنه إذا واصلت القيام بالعملية مع برشلونة، فإن فيراتي سيجعلني أرحل، وهكذا انتهى الأمر، أنا متأكد من أن ماركو كان خائفًا، ولن يعترف بذلك لكن هذا هو الحال".

كما تحدث عن كثير من الكواليس التي صاحبت وجوده مع فيراتي في باريس حيث قال: "منذ يوم وصوله، كان فيراتي في سجن حقيقي، عندما تحدثنا مع برشلونة، التقى به باريس سان جيرمان عدة مرات ، وأخبروه أنهم سيوقعون مع نيمار، وأنهم سيقومون بمشروعهم حوله، إذا عارضتهم يصبح كل شيء شخصيًا".

وأردف: "الرئيس السابق لبرشلونة بارتوميو لم يتوقف عن الاتصال بالخليفي ولم يرد على الهاتف أبدًا، تجربتي معهم سيئة للغاية، إنهم يهتمون فقط بالمال، إنه ناد لا روح له، لا يسمحون للاعبين بالمغادرة لأن الإدارة تعتقد أن كل شيء قابل للشراء، وأن العالم يمكن السيطرة عليه بالمال فقط، لكننا رأينا بالفعل أن ذلك غير ممكن".