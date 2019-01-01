النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

شكوى رسمية من الأهلي ضد رئيس الزمالك

آخر تحديث
التعليقات()
شكوى في لجنة الأخلاق باتحاد الكرة ضد رئيس الزمالك

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، تقديم شكوى ضد رئيس الزمالك، بسبب تجاوزاته في حق القلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد قدم شكوى في وقت سابق، ضد رئيس الزمالك بعد تصريحاته ضد مجلس إدارة القلعة الحمراء بعد انتهاء فترة حرمانه من الظهور الإعلامي.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي، أنه تم تقديم شكوى رسمية في لجنة الأخلاق باتحاد الكرة، ضد رئيس نادي الزمالك.

اختيارات المحررين

رسمياً - تشيك يعلن اعتزاله بنهاية الموسم

وجاء البيان الرسمي للنادي الأهلي للشكوى على النحو التالي:

ومن المنتظر أن تتخذ لجنة الأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا بشأن الشكوى المقدمة من الأهلي.

الموضوع التالي:
تشيلسي يرفع عرضه لزينيت من أجل بديل فابريجاس
الموضوع التالي:
رسالة إلى بيب جوارديولا.. حتى لا يضحك التاريخ عليك مرة أخرى
الموضوع التالي:
موراتا يدخل في محادثات متقدمة مع أتلتيكو مدريد
الموضوع التالي:
توتنهام يدرس التعاقد مع مالكوم
الموضوع التالي:
تشالهانوغلو وسيلة ميلان لضم بيونتيك
إغلاق