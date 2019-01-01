شكوى رسمية من الأهلي ضد رئيس الزمالك
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عبده الليثي فيسبوك تويتر
أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، تقديم شكوى ضد رئيس الزمالك، بسبب تجاوزاته في حق القلعة الحمراء.
وكان الأهلي قد قدم شكوى في وقت سابق، ضد رئيس الزمالك بعد تصريحاته ضد مجلس إدارة القلعة الحمراء بعد انتهاء فترة حرمانه من الظهور الإعلامي.
وكشف النادي عبر موقعه الرسمي، أنه تم تقديم شكوى رسمية في لجنة الأخلاق باتحاد الكرة، ضد رئيس نادي الزمالك.
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وجاء البيان الرسمي للنادي الأهلي للشكوى على النحو التالي:
🔴 الأهلي يشكو رئيس الزمالك للجنة الأخلاق باتحاد الكرة pic.twitter.com/sz5RNlWCyV — Al Ahly SC (@AlAhly) January 15, 2019
ومن المنتظر أن تتخذ لجنة الأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا بشأن الشكوى المقدمة من الأهلي.