شكوى جديدة في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي

أزمة كبيرة تضرب لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قام مسئولو جينيراسيون فوت السنغالي بشكوى مراقب مباراة الزمالك، بعد الأزمة التي يشهدها اللقاء حول مكان إقامتها في بتروسبورت أم برج العرب.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أصدر بيان رسمي خلال الساعات الأخيرة بالتأكيد على نقل المباراة من بتروسبورت إلى برج العرب حسب توصيات أمنية.

وأوضح جينيراسيون فوت خلال شكوته إلى الكاف بسبب تواجد مراقب المباراة في الوقت الحالي بالإسكندرية انتظارًا للمباراة التي ستقام في برج العرب.

وأشار النادي السنغالي خلال شكوته أن المراقب من المفترض أن يتواجد في القاهرة، لأن المعلن من قبل هو إقامة اللقاء في ملعب "بتروسبورت".

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ومن المنتظر أن يتم الكشف عن نهاية أزمة الزمالك خلال الساعات المقبلة، حيث يتواجد الفريق الأبيض بالإسكندرية استعدادًا لخوض اللقاء على ملعب "برج العرب".

وينوي جينيراسيون فوت السنغالي، الرحيل عن القاهرة فجر غدًا، دون لعب اللقاء وهو ما سيتم احتسابه انسحابًا حسب لوائح الكاف، خاصًة وأن هناك خطابًا من الاتحاد الإفريقي بنقل اللقاء.