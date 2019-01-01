شكوك حول لحاق كانتي بنهائي الدوري الأوروبي

إصابة لكانتي قد تحرمه من خوض نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال

تعرض نجولو كانتي، لاعب تشيلسي، لإصابة في الركبة أثناء التدريبات صباح اليوم، الأحد، مما يهد بغيابه عن الدوري الأوروبي.

كانتي خرج من مباراة واتفورد بالجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي مصابًا إلا أنّه تمكن من التعافي والعودة.

وقد يضطر ماوريسيو ساري، مدرب البلوز، الاعتماد على روز باركلي وماتيو كوفاسيتش في خط الوسط بعد إصابة كانتي بجانب غياب لوفتوس تشيك للسبب ذاته.

ولن يشارك أنطونيو روديجر في المباراة النهائية بعد تعرضه لإصابة قوية تلزم عملية جراحية والتي لن تجعله متاحًا سوى مع انطلاق الموسم الجديد.

فالنسيا هو ثاني نادي يفوز بكأس ملك إسبانيا خلال احتفاله بعامه الـ 💯 بعد إسبانيول عام 2000. 🏆 pic.twitter.com/mRy2WDriIw — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 26, 2019

وكان ساري قد أشاد بالموسم الحالي لتشيلسي مؤكدًا أنّ الوصول إلى نهائي كأس الرابطة ونهائي الدوري الأوروبي واحتلال المركز الثالث نجاح كبير.

ونفى الإيطالي إمكانية الرحيل مشيرًا إلى رغبته الاستمرار في الدوري الإنجليزي وكسب الخبرات.