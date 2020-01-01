شكوك حول مشاركة هازارد في مباراة ألافيش

هازارد وفاران ومواقف متباينة من المشاركة في مواجهة ريال مدريد وألافيش

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن مشاركة الدولي البلجيكي إيدين هازارد في مواجهة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيش مساء الغد تبقى محل شك.

ويحل ديبورتيفو ألافيش ليلة الأربعاء ضيفًا على ريال مدريد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وفي الوقت الذي عاد فيه رافائيل فاران إلى التدريبات وبات جاهزًا للمشاركة في المباراة بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، يبدو أن هناك مشكلة قائمة.

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في البداية أعلنت مشاركة هازارد من بعض المصادر في المباراة أمام ألافيش، ولكن فجأة ظهرت الشكوك من آس المدريدية الموثوقة.

و شارك هازارد في الجزء الأول من المران الجماعي الأخير والذي أقيم اليوم، مما أعطى مؤشرات عن جاهزيته للمشاركة في مواجهة ألافيش.

ولكنه لم يتمكن فيما بعد من المشاركة في المباراة التحضيرية بين لاعبي الفريق والتي تقام في التدريبات، التي واصلها بشكل فردي بعيدًا عن بقية الزملاء ليبتعد عن الحسابات نظريًا.

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يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة، ومع تبقي 4 جولات فقط على النهاية.