شكوك حول مشاركة كروس أمام برشلونة في الكلاسيكو

تعرض توني كروس، لاعب ريال مدريد، لإصابة في مباراة غرناطة بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد انتصر على غرناطة ليحافظ على صدارة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة وبفارق 5 نقاط عن برشلونة.

وذكر النادي الملكي في بيان رسمي أنّ كروس يعاني من إصابة في عضلة المقرب بالقدم اليسرى.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أنّ هذه الإصابة تعني ابتعاد كروس عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

ولن يسافر اللاعب مع منتخب ألمانيا في مواجهتي الأرجنتين وديًا وأستونيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020.

ولن يلعب كروس أمام ريال مايوركا بعد فترة التوقف كما قد يغيب عن لقاء جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا وربما يعود في الكلاسيكو أو يغيب.

واستدعى يواكيم لوف، مدرب ألمانيا، سوات سيردار، لاعب شالكه، لخلافة كروس في المانشفت وهي المرة الأولى لصاحب الـ 22 عامًا.

Toni #Kroos und Jonas #Hector fallen für #GERARG am Mittwoch in Dortmund und #ESTGER am Sonntag in Tallinn verletzt aus. Der Bundestrainer nominierte Suat #Serdar von @s04 nach.



Gute Besserung, Toni und Jonas! #DieMannschaft @EuroQualifiers @realmadrid @fckoeln pic.twitter.com/5Uksdva1JI