شكوك حول مشاركة كروس أمام برشلونة في الكلاسيكو

تعرف على بيان ريال مدريد الرسمي حول كروس

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

تعرض توني كروس، لاعب ريال مدريد، لإصابة في مباراة غرناطة بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد انتصر على غرناطة ليحافظ على صدارة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة وبفارق 5 نقاط عن برشلونة.

وذكر النادي الملكي في بيان رسمي أنّ كروس يعاني من إصابة في عضلة المقرب بالقدم اليسرى.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أنّ هذه الإصابة تعني ابتعاد كروس عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

ولن يسافر اللاعب مع منتخب ألمانيا في مواجهتي الأرجنتين وديًا وأستونيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020.

ولن يلعب كروس أمام ريال مايوركا بعد فترة التوقف كما قد يغيب عن لقاء جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا وربما يعود في الكلاسيكو أو يغيب.

واستدعى يواكيم لوف، مدرب ألمانيا، سوات سيردار، لاعب شالكه، لخلافة كروس في المانشفت وهي المرة الأولى لصاحب الـ 22 عامًا.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد سوف يلعب أمام ريال مايوركا قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر المقبل.