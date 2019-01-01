شكوك حول لحاق ميسي بكلاسيكو الكأس أمام ريال مدريد

ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة يتعرض للإصابة أمام فالنسيا وشكوك كبيرة حول لحاقه بمباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد هذا الأسبوع.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشارت تقارير صحفية إسبانية لوجود شكوك كبيرة حول إمكانية لحاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة بمباراة فريقه المقبلة ضد ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي ذكرت أن موقف اللاعب من المباراة المقبلة لن يتحدد قبل ساعات قليلة منها.

وذكرت الصحيفة أن ميسي سيخضع لفحوصات طبية جديدة بالغد الأحد من أجل تحديد الفترة التي يحتاجها تحديدًا من أجل تلقي العلاج والعودة للمنافسات.

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وكان ميسي قد تعرض للإصابة في مباراة فالنسيا اليوم ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني وغادر ملعب المباراة لمدة أربعة دقائق تلقى فيها تدليك وعلاج.

وسيستضيف فريق برشلونة نظيره ريال مدريد نهاية هذا الأسبوع في ذهاب مباريات دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد وقوعهما في القرعة سويًا بالأمس الجمعة.

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جدير بالذكر أن مباراة برشلونة وفالنسيا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وسجل ميسي هدفي البلوجرانا بعد تقدم الخفافيش بهدفين بالشوط الأول.