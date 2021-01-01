زيدان يبدد الشكوك حول مشاركة نجم وسط ملعبه ضد ليفربول!

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يعلن قائمة الفريق لمواجهة ليفربول.

بدد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الشكوك التي أحاطت بوضع اللاعب فيدريكو فالفيردي الذي أصيب في لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة.

جاء هذا بعدما أصدر المدير الفني الفرنسي قائمة الفريق الخاصة بمباراة ليفربول، والتي شهدت تواجد اللاعب فيها.

القائمة شهدت أيضًا استمرار غياب إيدين هازارد بالرغم من انتشار تقارير حول عودته في مباراة ليفربول، وغاب عنها أيضًا سيرخيو راموس.

شكوك حول لحاق فالفيردي بمباراة ليفربول وريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن صعوبة مشاركة اللاعب الشاب فيديريكو فالفيردي في مواجهة ليفربول المقبلة بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ABC"، والتي ذكرت أن مشاركة اللاعب في اللقاء محل شك بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء برشلونة.

وكانت صديقة اللاعب عبر حسابها في موقع قد أكدت أن فالفيردي عانى من كدمة في قدمه وأنها تورمت بعد لقاء الكلاسيكو.

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بالرغم من ذلك لم يصدر ريال مدريد أي بيانات رسمية حول إصابة اللاعب، واكتفى ببيانه بشأن إصابة لوكاس فاسكيز، الذي تم تبديله قبل نهاية الشوط الأول.

وكان ريال مدريد قد أعلن عن إصابة لوكاس فاسكيز في الرباط الصليبي الخلفي للركبة اليمنى، ولم يحدد جدولًا زمنيا لعودته من الإصابة.

وحقق ريال مدريد الفوز على برشلونة يوم السبت الماضي بهدفين مقابل هدف وحيد، ورفع رصيده للنقطة رقم 66 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني خلف المتصدر أتلتيكو بنقطة وحيدة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد فاز بلقاء الذهاب على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ويحتاج لأي تعادل في الإياب أو الخسارة بفارق هدف للصعود لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.