شكوك حول فقدان بصره .. إصابة خطيرة لمدافع جلطة سراي في احتفالات رأس السنة

اللاعب النرويجي خضع لعملية جراحية طارئة

بداية محبطة لعام 2021 شهدها عمر عبد اللاوي ظهير أيمن نادي جلطة سراي التركي، بعد تعرضه لإصابة مروعة في يديه.

اللاعب النرويجي صاحب الـ29 سنة، أصيب خلال انفجار ألعاب نارية في يديه، أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية.

ووفقًا لبعض التقارير فإن اللاعب الآن في المستشفى، ومن الواضح وجود إصابات بالغة في عينيه ويديه بسبب الألعاب النارية..

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وليس من الواضح حتى الآن فقدان اللاعب لبصره، كما أن جلطة سراي نفى تعرضه لخطر الموت بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة.

ومن جانبه قال النادي التركي في بيان رسمي:"عمر تلقى الإسعافات الأولية بعد الحادث المؤسف، لن يتضح الضرر في عينيه إلا بعد المزيد من الفحوصات، هو في حالة وعي الآن ولا يوجد أي خطر يؤدي لوفاته".

وعلى جانب آخر قال عبد الرحمن البيرق عضو مجلس إدارة النادي:"عيون عمر سيتم غسلها، وضعه سيتضح بعد ذلك، والنادي سيبذل قصارى جهده من أجل تعافيه".

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يذكر أن المدافع النرويجي انتقل إلى جلطة سراي قادمًا من أولمبياكوس اليوناني في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وشارك في 13 مباراة مع الفريق التركي هذا الموسم بكل البطولات.