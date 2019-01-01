شكرينيار: العمل مع كونتي يدفعنا للأمام

أبرز ما قاله ميلان شكرينيار عقب انتصار إنتر على أودينيزي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال ميلان شكرينيار قلب دفاع نادي إنتر إن الفريق يحتاج إلى التطور أكثر وأخذ الأمور بجدية أكبر خلال المباريات المقبلة حتى يتحسن الأداء تدريجيًا.

وحقق إنتر انتصارًا صعبًا على حساب أودينيزي بهدف مقابل لا شيء ليعزز صدارته للدوري الإيطالي مستفيدًا من تعادل يوفنتوس عصر اليوم أمام فيورنتينا.

وعقب المباراة أعرب ميلان شكرينيار عن سعادته بتحقيق الفوز والاستمرار في سلسلة الانتصارات التي بدأها الفريق مع مدربه الجديد أنطوينو كونتي في ثلاثة مباريات حقق منها النيرتزوري العلامة الكاملة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 14, 2019

وقال شكرينيار: "لعبنا بشكل جيد في هذه المباراة وكنا أكثر قدرة على السيطرة، ولكن كان هناك بعض الهفوات التي تحتاج للعمل أكثر لكي لا تتكرر في المباريات المقبلة"

وأضاف: "لقد لعب أودينيزي مباراة كبيرة ولكننا استطعنا الحصول على النقاط، بالطبع تحقيق 3 انتصارات متتالية في المباريات الثلاثة الأولى لنا يعد شيئًا إيجابيًا يجب أن يدفعنا للأمام"

وتابع: "أنطونيو كونتي يعطينا الدعم الكبير والعمل معه يجعلنا أفضل، لا يجب أن نتحدث حول المنافسة على لقب الدوري الوتتويج به فهذه الأمور لا تحسم في الوقت الحالي"

أنشيلوتي: نابولي لديه الكثير من الخيارات الآن

يذكر أن إنتر قد حقق العلامة الكاملة من مبارياته الثلاثة التي خاضها في الدوري الإيطالي مما قاده إلى صدارة الترتيب مستفيدًا من تعثر يوفنتوس اليوم على أرض أرتيميو فرانكي وتعادله أمام فيورنتينا.